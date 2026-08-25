Мурат Йылдырым во второй раз стал отцом - ФОТО

Известный турецкий актер Мурат Йылдырым и его супруга Иман Эльбани во второй раз стали родителями.

У пары родился сын, которого назвали Керем - об этом сообщает турецкий журналист Бирсен Алтунташ.

Для 47-летнего актера и его супруги это второй ребенок. В октябре 2022 года у пары родилась дочь Мирай.

О беременности Иман Эльбани стало известно в начале августа. Супруги, которые предпочитают не афишировать личную жизнь, долгое время скрывали эту новость. 12 августа Мурат Йылдырым подтвердил информацию о скором пополнении в семье, опубликовав в социальных сетях фотографию с подписью «Хорошая новость».

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