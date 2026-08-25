Умерла последняя представительница первого поколения Государственного ансамбля песни и танца 

Умерла Галина Бахтигузина - последняя представительница первого поколения Государственного ансамбля песни и танца Азербайджана, созданного по инициативе выдающегося композитора Узеира Гаджибейли.

О смерти 95-летней артистки в социальной сети Facebook сообщил профессиональный танцор и хореограф Таир Эйнуллаев.

«За всё тебе спасибо. Я сделал всё возможное и невозможное, но, к сожалению, возраст 95 лет дал о себе знать. Ты была последней из могикан Государственного ансамбля песни и танца. Allah rəhmət eləsin», - написал он.

Галина Бахтигузина была артисткой хора и принадлежала к первому поколению ансамбля - первого профессионального коллектива такого рода, созданного по инициативе Узеира Гаджибейли в 1938 году.