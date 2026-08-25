Полад Бюльбюльоглы вновь вступил в брак

81-летний депутат Милли Меджлиса, бывший министр культуры Азербайджана и экс-посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглы вновь связал свою жизнь узами брака.

Как сообщают Gununsesi.info, после развода с Гульнарой Шихалиевой, с которой он состоял в браке с 1997 года, в жизни Полада Бюльбюльоглы появилась новая любовь.

Недавно депутат вместе с супругой посетил музыкальный фестиваль в Габале, после чего пара отправилась на отдых в Бодрум.

Желаем Поладу Бюльбюльоглы и его супруге любви, взаимопонимания, семейного тепла и долгих счастливых лет вместе.