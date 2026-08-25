 Лига чемпионов: «Сабах» забил четвертый гол в матче с «Хапоэлем» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Лига чемпионов: «Сабах» забил четвертый гол в матче с «Хапоэлем» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:05 - Сегодня
Лига чемпионов: «Сабах» забил четвертый гол в матче с «Хапоэлем» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Сабах» увеличил свое преимущество в дополнительное время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).

На 101-й минуте после розыгрыша штрафного отличился Орфе Мбина.

«Сабах» 4:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

22:50

На последней, четвертой добавленной минуте основного времени — 90+4 — «Сабах» вышел вперед в матче со счетом 3:2 и сравнял общий счет по итогам двух встреч — 4:4.

Гол забил Теллур Муталлимов.

22:28

«Сабах» восстановил равенство в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).

На 74-й минуте встречи Умарали Рахмоналиев забил второй гол азербайджанской команды.

«Сабах» 2:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

22:10

Хапоэль» забил второй гол в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Сабаха».

На 61-й минуте встречи отличился Гай Мизрахи.

«Сабах» 1:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

21:28

«Сабах» сравнял счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).

На 38-й минуте встречи отличился Джой-Ланс Миккельс.

«Сабах» 1:1 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

21:12

«Сабах» пропустил на 10-й минуте ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля».

Игор Златанович поразил ворота азербайджанской команды.:

На данный момент счет — 0:1 в пользу «Хапоэля».

21:05

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем».

В стартовом составе «Сабаха» вышли Стас Покатилов, Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Велько Симич, Кахим Пэррис, Кристиан Нвачукву и Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер команды — Вальдас Дамбраускас.

«Хапоэль» начал встречу в составе: Офир Марсиано, Мигел Витор, Итай Ротман, Гай Мизрахи, Педру Амадор, Нив Иеошуа, Лукас Вентура, Элиэль Перец, Джейвон Ист, Захи Ахмад и Игор Златанович.

Главный тренер израильской команды — Ран Кожух.

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