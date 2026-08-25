Лига чемпионов: «Сабах» забил четвертый гол в матче с «Хапоэлем» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
«Сабах» увеличил свое преимущество в дополнительное время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).
На 101-й минуте после розыгрыша штрафного отличился Орфе Мбина.
«Сабах» 4:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).
22:50
На последней, четвертой добавленной минуте основного времени — 90+4 — «Сабах» вышел вперед в матче со счетом 3:2 и сравнял общий счет по итогам двух встреч — 4:4.
Гол забил Теллур Муталлимов.
22:28
«Сабах» восстановил равенство в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).
На 74-й минуте встречи Умарали Рахмоналиев забил второй гол азербайджанской команды.
«Сабах» 2:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).
22:10
Хапоэль» забил второй гол в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Сабаха».
На 61-й минуте встречи отличился Гай Мизрахи.
«Сабах» 1:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).
21:28
«Сабах» сравнял счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).
На 38-й минуте встречи отличился Джой-Ланс Миккельс.
«Сабах» 1:1 «Хапоэль» (Беэр-Шева).
21:12
«Сабах» пропустил на 10-й минуте ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля».
Игор Златанович поразил ворота азербайджанской команды.:
На данный момент счет — 0:1 в пользу «Хапоэля».
21:05
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем».
В стартовом составе «Сабаха» вышли Стас Покатилов, Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Велько Симич, Кахим Пэррис, Кристиан Нвачукву и Джой-Ланс Миккельс.
Главный тренер команды — Вальдас Дамбраускас.
«Хапоэль» начал встречу в составе: Офир Марсиано, Мигел Витор, Итай Ротман, Гай Мизрахи, Педру Амадор, Нив Иеошуа, Лукас Вентура, Элиэль Перец, Джейвон Ист, Захи Ахмад и Игор Златанович.
Главный тренер израильской команды — Ран Кожух.