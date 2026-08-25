Умерла легенда кантри Долли Партон

Американская певица, актриса и одна из самых известных исполнительниц кантри Долли Партон умерла в возрасте 80 лет.

О смерти артистки сообщили в ее официальном аккаунте в Instagram. Видео от имени семьи Партон опубликовал ее племянник Брайан Сивер.

Долли Партон стала мировой звездой благодаря своей музыкальной карьере, а также добилась большой популярности в кино и на телевидении. Среди ее самых известных хитов — Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You.

Партон была обладательницей 11 премий «Грэмми» и вошла в Зал славы рок-н-ролла.