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Секретная служба США расследует видео с угрозами в адрес сына Трампа

First News Media23:45 - 25 / 08 / 2026
Секретная служба США расследует видео с угрозами в адрес сына Трампа

Секретная служба США заявила, что ей известно о видеосюжете, распространенном иранскими государственными СМИ и содержащем угрозы в адрес младшего сына президента США Бэррона Трампа. Ведомство расследует все материалы, которые могут представлять угрозу для лиц, находящихся под его охраной.

Представитель службы Нейт Херринг отметил, что из соображений оперативной безопасности ведомство не раскрывает подробности, связанные с защитной разведывательной информацией.

По данным американских СМИ, в видео демонстрировались места, где Бэррон Трамп может находиться. В конце сюжета упоминалась предполагаемая награда в размере $10 млн за его убийство. Эти заявления независимо подтвердить не удалось.

Сюжет появился на фоне продолжающегося резкого обострения отношений между США и Ираном и ранее распространявшихся угроз в адрес Дональда Трампа и членов его семьи.

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