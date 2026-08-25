«Сабах» вошел в историю, разгромив «Хапоэль» и пробившись в общий этап Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский «Сабах» одержал яркую победу над израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и впервые в истории пробился в общий этап турнира.

Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Хапоэль» открыл счет на 10-й минуте — отличился Игор Златанович. Ранее, на 3-й минуте, тот же футболист отправил мяч в ворота, однако после вмешательства VAR гол был отменен.

«Сабах» отыгрался на 38-й минуте благодаря голу Кристиана Нвачукву. После перерыва Гай Мизрахи вновь вывел израильскую команду вперед, забив на 61-й минуте.

Однако бакинцы не сдались. На 74-й минуте Умарали Рахмоналиев восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Теллур Муталлимов забил третий мяч «Сабаха», переведя игру в дополнительное время.

В овертайме хозяева продолжили атаковать. На 101-й минуте Орфе Мбина увеличил преимущество команды, а на 115-й Джой-Ланс Миккельс установил окончательный счет — 5:2.

Таким образом, по сумме двух матчей «Сабах» победил 6:4 и впервые в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Напомним, первая встреча команд в Бухаресте завершилась победой «Хапоэля» со счетом 2:1.

23:23

На 115-й минуте Джой-Ланс Миккельс оформил пятый гол «Сабаха» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Сабах» 5:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

23:05

«Сабах» увеличил свое преимущество в дополнительное время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).

На 101-й минуте после розыгрыша штрафного отличился Орфе Мбина.

«Сабах» 4:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

22:50

На последней, четвертой добавленной минуте основного времени — 90+4 — «Сабах» вышел вперед в матче со счетом 3:2 и сравнял общий счет по итогам двух встреч — 4:4.

Гол забил Теллур Муталлимов.

22:28

«Сабах» восстановил равенство в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).

На 74-й минуте встречи Умарали Рахмоналиев забил второй гол азербайджанской команды.

«Сабах» 2:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

22:10

Хапоэль» забил второй гол в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Сабаха».

На 61-й минуте встречи отличился Гай Мизрахи.

«Сабах» 1:2 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

21:28

«Сабах» сравнял счет в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля» (Беэр-Шева).

На 38-й минуте встречи отличился Джой-Ланс Миккельс.

«Сабах» 1:1 «Хапоэль» (Беэр-Шева).

21:12

«Сабах» пропустил на 10-й минуте ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Хапоэля».

Игор Златанович поразил ворота азербайджанской команды.:

На данный момент счет — 0:1 в пользу «Хапоэля».

21:05

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем».

В стартовом составе «Сабаха» вышли Стас Покатилов, Стив Сольве, Рахман Дашдамиров, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Велько Симич, Кахим Пэррис, Кристиан Нвачукву и Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер команды — Вальдас Дамбраускас.

«Хапоэль» начал встречу в составе: Офир Марсиано, Мигел Витор, Итай Ротман, Гай Мизрахи, Педру Амадор, Нив Иеошуа, Лукас Вентура, Элиэль Перец, Джейвон Ист, Захи Ахмад и Игор Златанович.

Главный тренер израильской команды — Ран Кожух.