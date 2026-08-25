Управление Приморского бульвара реорганизовано в ЗАО: Площадь Госфлага передана Управделами Президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с деятельностью юридических лиц публичного права «Управление Приморского бульвара» и «Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики».

Текст указа опубликован на официальном сайте президента АР.

В соответствии с указом юридическое лицо публичного права «Управление Приморского бульвара» реорганизуется в закрытое акционерное общество (ЗАО) «Приморский бульвар».

Согласно документу, вновь созданное ЗАО «Приморский бульвар» определено как коммерческое юридическое лицо, находящееся в государственной собственности. В его полномочия входит охрана, контроль, управление, содержание, обеспечение текущей деятельности и перспективного развития Приморского национального парка в Баку. ЗАО станет официальным правопреемником прежнего управления с передачей ему прав, обязательств и имущества.

Функции по охране, контролю, управлению, содержанию и развитию Площади Государственного флага и Музея Государственного флага в Баку передаются Управлению делами Президента Азербайджана. Соответствующее имущество, права и обязательства также переходят на баланс этого ведомства.

Указом определена структура управления ЗАО «Приморский бульвар»:

- Наблюдательный совет: орган общего руководства и контроля, состоящий из 3 членов (включая председателя).

- Правление: орган текущего руководства, состоящий из 3 членов (председатель и 2 его заместителя).

- Президент Азербайджана оставляет за собой полномочия по реорганизации и ликвидации ЗАО, созданию его органов управления, а также назначению и освобождению от должности председателя и членов Наблюдательного совета, председателя Правления и его заместителей.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок утвердить устав ЗАО «Приморский бульвар», определить размер его уставного капитала, границы территории и список объектов Площади и Музея Государственного флага, передаваемых Управлению делами Президента, а также обеспечить передачу имущества на баланс ведомства.

Кроме того, правительству поручено в трехмесячный срок представить предложения по подготовке отмены статуса госслужащих для сотрудников Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана, оказывающих услуги по регистрации соответствующих правовых фактов.

Минфину предписано провести финансовую экспертизу структуры, штатных единиц и системы оплаты труда ЗАО «Приморский бульвар» и принять меры по их оптимизации.

Управление Приморского бульвара продолжит свою деятельность в прежнем формате до государственной регистрации ЗАО в установленном законодательством порядке.