Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Ормузский пролив вновь полностью открыт для судоходства, а установленные в его международных водах мины уничтожены или обезврежены.

По словам Трампа, ВМС США сообщили ему о завершении операции по разминированию пролива. Он также заявил, что Иран был предупрежден: любое судно или лодка, которые попытаются установить новые мины, будут «немедленно и систематически уничтожены».

Американский лидер добавил, что США продолжают вести постоянное наблюдение за Ормузским проливом, а также за горой Пикакс и тремя ранее уничтоженными ядерными объектами.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон придерживается политики «нулевой терпимости» к любым новым попыткам минирования пролива.

Ранее, в начале августа, президент США уже называл сроки открытия Ормузского пролива для судоходства.