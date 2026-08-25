МИД РФ: Сокращение торговли с Арменией не вызовет потрясений

Сокращение торговли Армении с Россией и другими странами ЕАЭС не вызовет критических последствий для Союза, поскольку доля Еревана в общем товарообороте невелика.

Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян.

«Это не приводит к каким-либо критическим потрясениям, поскольку во внешней торговле России доля Армении не так высока, а товарооборот Еревана с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией незначителен», — сказал Агасандян в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что вводимые ограничения на отдельные товары призваны обеспечить поставки безопасной продукции в соответствии с санитарными и фитосанитарными требованиями ЕАЭС. По словам дипломата, контроль со стороны надзорных органов в пунктах пропуска предусмотрен договором о Евразийском экономическом союзе.

Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в другие страны ЕАЭС. В ведомстве объясняли эти меры отсутствием достаточного контроля качества и прослеживаемости поставок у армянских производителей; для пересмотра ограничений Ереван должен представить результаты проверок и план устранения нарушений.

Парламент Армении в марте 2025 года одобрил закон о начале процесса вступления страны в Европейский союз, а в апреле документ подписал президент Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одновременное участие страны в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС невозможно.