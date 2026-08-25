Из-за матча «Сабах» - «Хапоэль» в Баку временно изменены остановки автобусов

25 августа в связи с матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским «Сабахом» и израильским «Хапоэлем» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова ограничен въезд автобусов в Транспортно-пересадочный центр перед стадионом.

Специальная автобусная зона будет предоставлена в распоряжение болельщиков, направляющихся на матч, что обеспечит им беспрепятственное передвижение, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

В связи с ограничением место остановки регулярных маршрутов, а также экспресс-автобусов № M5 и M6 временно перенесено к остановке напротив «Gənclik Mall».

«В зависимости от продолжительности матча время работы экспресс-маршрутов, организованных в связи с закрытием метро, может быть продлено» - отмечают в AYNA.

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