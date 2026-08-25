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Канада вводит ответные пошлины до 50% на американские товары

First News Media23:00 - 25 / 08 / 2026
Канада вводит ответные пошлины до 50% на американские товары

Канада с 8 сентября вводит ответные пошлины в размере 15%, 25% и 50% на ряд американских товаров общей стоимостью около $20 млрд.

Как следует из заявления Министерства финансов Канады, новые тарифы затронут автомобили и мотоциклы, бытовую технику, сельскохозяйственное оборудование, электроприборы, бумагу и картон. Пошлины на сталь, алюминий и изделия из них будут увеличены с 25% до 50%.

Одновременно Оттава объявила о выделении $5,4 млрд на поддержку работников и бизнеса, пострадавших от американских торговых ограничений. Средства направят, в частности, на программы помощи по безработице и кредитование предприятий.

Решение Канады стало ответом на введенные США пошлины. Ранее президент Дональд Трамп установил 50-процентные тарифы на ряд канадских товаров. Попытки двух стран договориться о новой торговой сделке пока не привели к результату.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что Оттава намерена ответить на действия Вашингтона зеркальными мерами.

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