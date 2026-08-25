«Карабах» обратился к болельщикам перед матчем с «Твенте»

Футбольный клуб "Карабах" обратился к болельщикам перед матчем плей-офф Лиги конференций УЕФА против "Твенте".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу представителя Агдама, за час до начала матча продажа билетов в кассах стадиона будет прекращена.

Отмечается, что такое решение принято в целях полноценного проведения подготовительных и организационных работ перед игрой, а также обеспечения удобного и безопасного прохода болельщиков на стадион.

Клуб призвал болельщиков приобрести билеты заранее.

Напомним, первый матч команд в рамках раунда плей-офф, состоявшийся в Нидерландах, завершился победой "скакунов" со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 27 августа в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.