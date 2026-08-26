Названа причина смерти Долли Партон - ВИДЕО

25 августа американская певица, актриса и автор песен Долли Партон умерла после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием - ей было 80 лет.

Как сообщили представители артистки изданию People, Долли Партон скончалась 25 августа в Vanderbilt-Ingram Cancer Center в Нэшвилле, в окружении родных и близких.

При этом представители певицы не уточнили, какой именно вид рака был у нее диагностирован.

О смерти Д.Партон ранее сообщил ее племянник и многолетний руководитель службы безопасности Брайан Сивер. В последние месяцы артистка испытывала проблемы со здоровьем и была вынуждена отменить или перенести ряд публичных мероприятий.

За несколько дней до смерти Д.Партон сама рассказала поклонникам о состоянии своего здоровья. 21 августа она опубликовала видеообращение, в котором отметила, что занимается проблемами, на которые ранее не обращала должного внимания.

Долли Партон стала одной из самых известных исполнительниц в истории кантри-музыки. За многолетнюю карьеру она записала такие хиты, как «Jolene», «9 to 5» и «I Will Always Love You», а также активно занималась благотворительностью.