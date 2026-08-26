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Ну, здравствуй, Лига чемпионов

First News Media09:42 - Сегодня
Ну, здравствуй, Лига чемпионов

Финальный свисток румынского арбитра Иштвана Ковача оповестил о том, что теперь все уже не будет как прежде, с положительной точки зрения.

Ведь в этот вечер была написана новая история в азербайджанском футболе. Уже второй клуб пробился в финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА. В прошлом году это был агдамский «Карабах», на сей раз — бакинский «Сабах». Клуб с восьмилетней историей будет выступать в главном клубном турнире Старого Света. Где еще можно встретить такое? Так что это действительно праздник с большой буквы. Хотя начало матча предвещало обратное. Игроки «Хапоэля Беэр-Шева», не позволившие «Сабаху» играть в свою игру в первом матче (2:1), с самого начала не дали это делать и в Баку. Быстрый гол Игора Златановича был отменен из-за офсайда, однако спустя семь минут он же открыл счет.

Казалось, теперь «Сабах» может надломиться психологически, но на деле все вышло иначе. Весьма неожиданным было видеть в основе на позиции Алексея Исаева Велько Шимича, на месте которого слева появился Кристиан Нвачукву. Справа Вальдас Дамбраускас выставил на игру Кахима Пэрриса, хотя многие ожидали увидеть в основе Орфе Мбину. В итоге Мбина все же стал одним из героев матча, отличившись в дополнительное время. Но до него дело нужно было еще довести, а для этого нужно было забивать как минимум два мяча. И «совы» это сделали. Но сперва они сравняли счет усилиями Нвачукву, а затем снова пропустили от Мизрахи.

В обоих пропущенных бакинцами мячах имели место грубые ошибки голкипера Стаса Покатилова. Оставалось снова забить два мяча, и немного времени. Точный удар Умарали Рахмоналиева вселил в нас надежду, которая в концовке начала рушиться… вплоть до последних секунд. И тут вспомнилась концовка знаменитого матча «Карабах» — «Айнтрахт». Вновь подача с углового (причем того же самого на том же стадионе) и точный удар азербайджанского футболиста. Тогда это был Бахлул Мустафазаде. Сегодня «Сабах» спас от попадания в Лигу Европы вышедший на замену Теллур Муталлимов.

В овертайме «Сабах» дожал соперника, который в придачу остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки, полученной Джибрилем Диопом. Сначала Мбина, а затем Миккельс довели матч до итогового салюта над стадионом имени Тофика Бахрамова.

Баку вновь увидит Лигу чемпионов. Уже второй год подряд. Раньше мы и думать не могли о таком, а сегодня это стало реальностью. Мечты сбываются, если из них ставить цели и усердно трудиться. И это применимо не только в футболе, а в любых жизненных аспектах.

ВАЛЬДАС ДАМБРАУСКАС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «САБАХ»

Мы справились с задачей в очень трудный момент. Возможно, кто-то из вас в последний момент потерял надежду, но игроки боролись до конца и верили в себя. Посмотрим, что будет дальше. Мы — в основном этапе лучшего турнира мира, будем играть против лучших команд и гордимся этим. Сегодня я самый счастливый главный тренер на свете.

ДЖОЙ-ЛАНС МИККЕЛЬС

ИГРОК ФК «САБАХ»

После пропущенного мяча мы не стали сдаваться, боролись до конца, до последних секунд. Мы выиграли, и это — непередаваемые эмоции.

Этот вечер уже вошёл в историю азербайджанского футбола. Теперь же остаётся узнать, кого судьба подарит бакинцам в жеребьёвке, но одно можно сказать уже точно: европейская футбольная осень в Баку будет особенной.

ЭМИН АХМЕДОВ

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