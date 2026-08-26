Азербайджан поднялся на 25-е место в рейтинге УЕФА, обогнав Словению

Азербайджан обошел Словению и приблизился к Израилю в рейтинге УЕФА.

Как сообщает 1news.az, очередные очки в рейтинг УЕФА Азербайджану принес ФК "Сабах", накануне обыгравший израильский "Хапоэль" (Беэр-Шева) со счетом 5:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Азербайджан в итоге поднялся на 25-е место с коэффициентом 23.687, обогнав Словению (22.843).

На 24-м месте располагается Израиль (23.750).

Лидирует в рейтинге Англия (101.907).