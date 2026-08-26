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УЕФА предпримет более решительные действия против главы ФИФА

First News Media11:52 - Сегодня
УЕФА предпримет более решительные действия против главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предпримет более решительные действия против действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Об этом журналист Ромен Молина сообщил на своей странице в социальной сети X.

Молина заявил, что члены УЕФА передумали бойкотировать женский чемпионат мира U20, который пройдет в Польше с 5 по 27 сентября. Отмечается, что они намерены работать против самого чиновника.

Источник: Lenta.ru

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