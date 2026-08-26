Бывшему футболисту сборной Англии Рахиму Стерлингу грозит тюрьма
Четырехкратный чемпион Англии, бывший нападающий английской сборной Рахим Стерлинг может получить двухлетний тюремный срок.
Об этом сообщает газета The Sun.
По информации источника, игрок обвиняется в опасном вождении. Также ему предъявлены обвинения в хранении закиси азота и отказе от сдачи анализов.
Стерлингу 31 год, с 2026 года он выступает за нидерландский «Фейеноорд». Ранее он был игроком «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Манчестер Сити», с которым четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги и один раз — Кубок Англии. Вместе со сборной Англии игрок стал серебряным призером чемпионата Европы в 2021 году и бронзовым призером Лиги наций в 2019 году.
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