«Сабах» вошел в историю Лиги чемпионов

Клуб «Сабах» добился исторического успеха в Лиге чемпионов УЕФА.

Представитель Азербайджана стал самой молодой командой, завоевавшей путевку из квалификационного этапа турнира в основной раунд. Клуб, основанный в 2017 году, всего спустя 9 лет пробился в общий этап Лиги чемпионов.

Ранее этот рекорд принадлежал российскому клубу «Краснодар» (12 лет).

Отметим, что «Сабах» завоевал путевку в общий этап, победив по сумме двух матчей израильский клуб «Хапоэль» (Беэр-Шева) со счетом 6:4 на стадии плей-офф Лиги чемпионов. «Совы» стали вторым азербайджанским клубом после «Карабаха», пробившимся в основной этап турнира.