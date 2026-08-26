Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал два клуба Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании организации.

В матче II тура Премьер-лиги "Зиря" – "Имишли" гостевая команда была оштрафована на 700 манатов за то, что пять ее футболистов получили желтые карточки.

В матче "Нефтчи" – "Араз-Нахчыван" из-за проблемы с освещением стадиона игра была остановлена на 4 минуты. Столичный представитель заплатит за это штраф в размере 2000 манатов.