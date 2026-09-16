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Не менее 60 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

First News Media14:00 - Сегодня
Не менее 60 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

На юге Судана произошла трагедия на золотом руднике.

По словам двух выживших, число погибших достигло как минимум 60 человек. Информацию передало агентство AFP. Судьба многих горняков до сих пор неизвестна, и есть серьезные опасения, что они остаются под завалами без шансов выбраться самостоятельно.

Все началось во вторник, 15 сентября, на шахте Аль-Зараа, что неподалеку от города Эль-Нахуд в Западном Кордофане. Порода внезапно пошла вниз, заваливая проходы один за другим. К утру следующего дня спасатели смогли поднять на поверхность тела 60 погибших. Работа не прекращалась всю ночь, люди копали голыми руками, рискуя оказаться под новым обвалом.

Один из выживших, Хайр аль-Сайед Джабара, признался журналистам, что никто не может сказать точно, сколько еще человек осталось внизу. Он сам участвовал в ночной операции вместе с другими шахтерами, вытаскивая товарищей из пыльного каменного плена. По его словам, на месте царила паника, слышались крики и стоны, а над рудником стоял запах пыли и сырой породы.

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