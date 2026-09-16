 В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО

First News Media12:59 - Сегодня
В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО

«İrşad» приходит с отличной новостью для тех, кто с волнением и нетерпением ждёт начала нового учебного года: традиционная акция «Зелёная пятница» вновь стартует.

В рамках кампании, которая продлится с 18 по 27 сентября, покупатели смогут воспользоваться реальными скидками до 70%, а также получить возможность разделить сумму со скидкой на 18 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ или на 6 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТОВ И КОМИССИИ.

В период кампании на специальных условиях будут представлены мелкая и крупная бытовая техника, незаменимые помощники в учёбе — ноутбуки, планшеты, смартфоны, а также другая техника.

«Зелёная пятница» объединяет на специальных условиях технологии и оборудование, необходимые молодёжи и родителям для полноценной подготовки к новому учебному году, а также для удовлетворения повседневных потребностей.

Акция будет действовать с 18 по 27 сентября и будет доступна как в магазинах «İrşad», так и на онлайн-платформах.

Представляем вашему вниманию некоторые товары, предлагаемые на специальных условиях к новому учебному году:

– На планшеты “Honor” смартфоны серии “Xiaomi 17T” — скидка 20%.

– На смартфоны “iPhone 16” и “iPhone 17” — скидка 300 AZN, а на модели “iPhone 17 Pro”  и “iPhone 17 Pro Max”— скидка 500 AZN.

– Смартфон “Honor Turbo”— 899 AZN со скидкой 250 AZN.

– На новые модели “Xiaomi Note 17 Pro” и “Xiaomi Note 17 Pro Max”— скидка до 350 AZN.

– Умные часы “Wonlex”— 179,99 AZN вместо 249,99 AZN.

– Наушники “Mibro Earbuds 6” со скидкой 70% — 29,99 AZN вместо 99,99 AZN.

– Набор для персонального ухода “Dyson HS09 Airwrap Co-anda2x” со скидкой 50% — 1499,99 AZN вместо 2999,99 AZN.

– Электробритва “Taube TB-ST90M”— 9,99 AZN со скидкой 30 AZN.

– Ноутбук “HP 250 G10 (8X9C9ES)” — 1049,99 AZN вместо 1399,99 AZN.

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