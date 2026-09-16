Цены на дизель в США поднялись до самого высокого уровня в истории страны

Средняя цена на дизельное топливо в США в очередной раз достигла рекордного показателя, поднявшись до $6,23 за галлон.

Об этом свидетельствуют данные национальной автомобильной ассоциации и подсчеты ТАСС.

Самое дорогое дизельное топливо продается в штате Калифорния — $8,15 за галлон. За ним идут Вашингтон ($7,22) и Гавайи ($6,93). Самое дешевое — в штатах Вайоминг, Техас (по $5,83) и Оклахома ($5,84).

Нынешняя средняя цена на дизельное топливо выросла на 68,3% по сравнению с началом года.

Предыдущий исторический рекорд был установлен 11 сентября, тогда средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах достигла $6,05 за галлон.