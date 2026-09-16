КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Конституционный суд Армении признал соглашение по проекту TRIPP соответствующим Конституции страны.

Как сообщает Pastinfo, Конституционный суд завершил рассмотрение вопроса о соответствии Конституции Армении обязательств, закрепленных в соглашении по TRIPP и уставе «Совета мира» Дональда Трампа.

Суд постановил, что обязательства, предусмотренные соглашением и уставом, соответствуют Конституции Армении. После этого документы будут направлены в Национальное собрание для ратификации.

Конституционный суд принял к рассмотрению дело о соответствии Конституции рамочного соглашения по проекту TRIPP 5 августа. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Армении и США: 1 июня в Вашингтоне его подписал госсекретарь США Марко Рубио, а 4 июня в Ереване — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Ранее посол Армении в США Нарек Мкртчян заявил, что строительство TRIPP может начаться в начале 2027 года.

Проект TRIPP предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны. По проекту, Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.