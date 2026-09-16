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ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

First News Media13:02 - Сегодня
ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

Европейский союз планирует привлечь до €12 млрд инвестиций для развития Среднего коридора, который должен напрямую связать Южный Кавказ и Центральную Азию с европейским рынком.

Как сообщает Report, об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с речью о состоянии Евросоюза.

«Это будет новый международный проект в области связанности. Он напрямую свяжет Южный Кавказ и Центральную Азию с европейским рынком — то, что мы называем Средним коридором», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС намерен использовать инициативу Global Gateway для привлечения до €12 млрд государственных и частных инвестиций в этот проект.

«Наша цель — диверсифицировать маршруты, утроить торговые потоки и резко сократить время транзита грузов к 2030 году», — сказала фон дер Ляйен.

Она также объявила о проведении регионального саммита по вопросам связанности совместно с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. По словам главы Еврокомиссии, саммит будет направлен на превращение проекта в практическую реальность.

Средний коридор проходит через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ и рассматривается ЕС как один из маршрутов диверсификации торговых связей. Для Брюсселя развитие транспортной и иной инфраструктуры в регионе также связано с расширением экономических связей с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа.

Фон дер Ляйен связала развитие подобных партнерств с изменением международной системы и необходимостью для ЕС самостоятельно укреплять устойчивость своих цепочек поставок и защищать свои экономические интересы.

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