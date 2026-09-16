СМИ: больницы Германии и бундесвер начали готовиться к возможной войне

Немецкие больницы и бундесвер начали экстренную подготовку к возможному военному конфликту, включая прием большого числа раненых.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты признают, что система здравоохранения к такому марафону пока не готова. Главные вызовы — дефицит койко-мест, нехватка хирургов с опытом боевых травм, уязвимость логистических цепочек и зависимость от поставок медикаментов.

По оценке бундесвера, в случае крупного конфликта в больницы Германии могут ежедневно поступать до 1000 раненых военнослужащих. Пять военных госпиталей при таком сценарии быстро достигнут предельной нагрузки, после чего потребуется подключать гражданские медучреждения.

«Готова ли наша система здравоохранения к этому? Единственный ответ: нет. То, что нас ждет, — это марафон», — заявил начальник военного госпиталя в Ульме Бенедикт Фримерт.

Для решения этих проблем власти планируют принять закон о безопасности здравоохранения, который свяжет гражданские и военные госпитали в единую сеть мониторинга.

В Берлине, как пишет Berliner Morgenpost, действует рамочный план «Гражданская оборона больниц». В нем прописаны задачи для 12 клиник города на случай кризиса, перечислены критерии их готовности к экстренной ситуации и обозначены источники финансирования подготовки к такому сценарию.