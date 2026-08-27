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Спорт

«Всё или ничего». Главный экзамен для «Карабаха»

First News Media08:25 - Сегодня
«Всё или ничего». Главный экзамен для «Карабаха»

«Сабах» уже подарил Азербайджану исторический вечер, впервые пробившись в основной этап Лиги чемпионов после победы над «Хапоэлем» по сумме двух встреч. Теперь успешную эстафету может принять и «Карабах».

После достижения «Сабаха» вопрос уже не только в том, сможет ли агдамский клуб пройти дальше, а в том, получится ли превратить эту неделю в одну из самых успешных для азербайджанского футбола на европейской арене. Агдамцев ожидает ответный матч стадии плей-офф квалификации Лиги конференций против «Твенте». На стадионе имени Тофика Бахрамова подопечным Гурбана Гурбанова необходимо удержать добытое на выезде преимущество. «Удержать» — не в прямом смысле этого слова. Вряд ли агдамцы будут играть на сохранение счёта, ведь дома они всегда показывают атакующий футбол, поэтому преимущество можно вдобавок и развить. При этом стоит быть очень внимательными в обороне. Когда в атаке у твоего соперника высокие нападающие, одним из которых является Ваут Вегхорст, невольно начинаешь размышлять о том, как не позволить сопернику проводить атаки на втором этаже. Нидерландцы подходят к этому матчу в очень серьёзном настрое, даже раньше обычного прибыв в столицу Азербайджана.

ДЖОН ВАН ДЕН БРОМ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ТВЕНТЕ»

Мы приехали на день раньше обычного. Это помогает команде лучше адаптироваться. Мы проанализировали первый матч и должны больше атаковать. Хотя трудно хорошо играть против «Карабаха». Сейчас мы им уступаем.

В первом матче у «Карабаха» было совсем немного возможностей для взятия ворот. Главным отрезком первой встречи стала первая половина второго тайма, когда Жали Муаддиб сначала вывел на ударную позицию Кади, угодившего в штангу, а затем отдал мяч на Мусу Гурбанлы, который адресовал его всё тому же Кади. Со второй попытки бразилец уже был точен, забив победный мяч. Больше у агдамцев в атаке в том матче ничего не получилось, но сохранить счёт команде удалось.

Главной проблемой «скакунов» является их неглубокий состав, учитывая большое количество потерь, с которыми столкнулась команда в самом начале сезона. Сначала травмировался швед Саво, затем Сефас, а теперь мы узнаём о том, что травма задней поверхности бедра оставит вне игры на срок около трёх месяцев Эльвина Джафаргулиева.

Вместо Эльвина на поле появится Бруно Ланга, а в центре обороны мы скорее всего увидим без всяких экспериментов Бенце Варконьи и Бадави Гусейнова. Справа сыграет Матеус Сильва. Что касается голкипера, то в последних матчах хорошо себя проявлял босниец Мартин Зломислич, создавший явную конкуренцию Матеушу Кохальски. Есть вероятность, что в рамке мы увидим первого упомянутого. Восстановился после травмы Педро Бикальо, вместо которого играл в первой игре Лобато. Рядом с Педро в опорной зоне будет Марко Янкович. В центре под нападающим будет действовать Кади, а Муаддиб будет слева. Вначале мы привыкли его видеть на позиции справа вместо ушедшего Леандро Андраде, но после ухода из команды Абделлы Зубира Жали может играть и на позиции слева. При таком раскладе Алексей Кащук не выйдет в атаке, а появится справа, оставив место на острие Мусе Гурбанлы. У Мусы немного хромали передачи в нидерландской игре, однако именно он в итоге и выступил автором ассиста.

ГУРБАН ГУРБАНОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «КАРАБАХ»

Сложно сравнивать эти команды. В таких матчах я больше смотрю на подготовку своего коллектива. У нас немало травмированных игроков в составе. Нас ждёт матч, в котором может случиться всё что угодно. Мы сфокусированы на игре, должны быть внимательными. Атакующий потенциал соперника очень высокий.

Атакующий потенциал соперника действительно нужно сдерживать и не позволять «Твенте» много владеть мячом и высоко прессинговать. Очень полезным будет для агдамцев забить быстрый гол, поэтому «Карабах» пойдёт в атаку с первых минут. Учитывая это, нужно не создавать много свободного пространства для «Твенте», снова вспомним их атакующую линию. На предматчевой пресс-конференции Гурбан Гурбанов отмечал, что у его команды были ошибки в первой игре, которые необходимо устранить. Наряду с подготовкой к решающему матчу в прессе мелькнула новость о том, что «Карабах» готовится к подписанию нигерийского вингера Таофика Исмахила, игравшего в составе польского «Гурника».

В нынешней ситуации он был бы очень полезен «Карабаху». Полезен как в чемпионате страны, так и на европейской арене. Однако, чтобы пройти туда, осталось сделать последний шаг сегодня. Еврокубковая история этой недели ещё не написана до конца. «Сабах» уже оставил в ней свой след, теперь же очередь за «Карабахом», который получил возможность поставить в ней не менее яркую точку. И если всё сложится удачно, эту неделю азербайджанские болельщики будут вспоминать ещё очень долго.

ЭМИН АХМЕДОВ

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