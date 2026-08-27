 Пашинян: Три азербайджанских анклава не входят в 28 743 кв. км территории Армении | 1news.az | Новости
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Пашинян: Три азербайджанских анклава не входят в 28 743 кв. км территории Армении

First News Media13:58 - Сегодня
Пашинян: Три азербайджанских анклава не входят в 28 743 кв. км территории Армении

Три бывшие анклавные территории Азербайджана не входят в международно признанную территорию Армении площадью 28 743 кв. км, тогда как Арцвашен в нее включен.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге, передает Sputnik Армения.

Ранее Пашинян заявил, что в соответствии с принципом делимитации, согласованным Ереваном и Баку, Арцвашен является территорией Армении, тогда как Кярки, Бархударлу и Юхари Аскипара — нет.

Премьер подчеркнул, что, упоминая Кярки, лишь констатировал территориальную принадлежность.

"Я не говорил о возвращении, я всего лишь сказал "Кярки", зафиксировав, что есть такая территория. Я сказал, что международно признанная территория Армении — 28 743 кв. км. В этот подсчет не входят три анклавные территории. Наш Арцвашен входит", — сказал Пашинян.

По его словам, отказ от этой логики означал бы, что Армения претендует на территорию, превышающую международно признанные 28 743 кв. км.

"Если мы это не принимаем, то утверждаем, что международно признанная территория Армении не 28 743 кв. км, а, например, 29 755 кв. км. Это значит косвенно объявить войну Азербайджану", — заявил премьер.

Пашинян объяснил свои заявления стремлением исключить тему анклавов из числа возможных поводов для новой эскалации. По его утверждению, как внутри Армении, так и за ее пределами существуют силы, заинтересованные в подрыве установленного мира.

"Я, грубо говоря, снимаю нерв этой темы, чтобы вокруг нее нельзя было инициировать эскалацию. У нас с Азербайджаном сейчас нет обсуждения на эту тему. Но у нас есть вопрос делимитации", — отметил он.

Пашинян выразил уверенность, что вопрос анклавов в дальнейшем станет частью обычного процесса делимитации и будет решаться в рабочем порядке.

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