Бейонсе пожертвует 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Колумбии

Американская певица Бейонсе пожертвует 1 млн долларов (1,7 млн манатов) на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Колумбии.

Как сообщает Variety, со ссылкой на заявление Parkwood Entertainment - собственной компании Бейонсе, певица сделает личное пожертвование в размере 1 млн долларов (1,7 млн манатов). Средства будут направлены на оказание помощи жителям наиболее пострадавших районов, в том числе на обеспечение людей продовольствием и материалами для обустройства жилья.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа в департаменте Чоко на западе Колумбии. Стихийное бедствие привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

Напомним, что ранее певица Шакира объявила о выделении 1,25 млн долларов (2,125 млн манатов) на восстановление пострадавших школ, а колумбийская певица Karol G направила 1,2 млн долларов (2,04 млн манатов) через свой благотворительный фонд.

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