Муж Нигяр Фархад был задержан СГБ

Вчерашнее задержание телеведущей Нигяр Фархад вновь актуализировало вопрос, связанный с возглавляемой ею компанией «AID Group».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.es, число потерпевших по уголовному делу, возбужденному в отношении руководства агентства по обучению за рубежом, растет изо дня в день. Пострадавшие также начали предавать свои жалобы огласке через социальные сети.

На этом фоне стало известно, что супруг Нигяр Фархад, Самир Яхьязаде, некоторое время назад был задержан и арестован Службой государственной безопасности (СГБ).

На основании многочисленных жалоб граждан руководителю компании Нигяр Фархад также предъявлены обвинения, она была задержана сотрудниками Насиминского районного управления полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению ее к уголовной ответственности. Ожидается, что в течение дня в суд будет направлено представление об избрании в отношении Нигяр Фархад меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что «AID Group» является одной из компаний, работающих в сфере образования за рубежом. Она была создана Самиром Яхьязаде и его супругой Нигяр Фархад. Нигяр Фархад утверждает, что проходила обучение в Гарвардском университете. Она также работала ведущей на различных телеканалах и время от времени оказывалась в центре общественных дискуссий из-за высказываний в своих передачах. Арестованный Самир Яхьязаде проживает преимущественно в Нью-Йорке (США) и позиционирует себя IT-специалистом.

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