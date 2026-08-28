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У границы Китая и Непала возникла угроза нового наводнения

Джамиля Суджадинова15:55 - Сегодня
У границы Китая и Непала возникла угроза нового наводнения

Китайские власти предупредили о высокой вероятности прорыва естественного озера, сформировавшегося после обвала в районе непальско-тибетской границы.

Если удерживающая водоем природная преграда не выдержит, вниз по течению может направиться мощный поток воды, что создаст угрозу нового наводнения в уже пострадавшем от стихии регионе.

Предупреждение прозвучало спустя несколько дней после разрушительного наводнения, произошедшего в той же местности в среду. По предварительным оценкам ученых, причиной внезапного подъема воды могло стать разрушение части ледника в районе пика Лангтанг-Лирунг. Обломки ледниковой массы попали в реку, вытеснив большое количество воды и спровоцировав стремительный поток, который распространился вниз по течению.

Ситуация осложняется тем, что после первоначального обвала русло реки оказалось перекрыто массами льда, камней и других горных пород. В результате образовался естественный водоем, уровень которого продолжает меняться.

По информации китайского государственного телевидения, к пятнице в озере накопилось около 2,5 миллиона кубических метров воды. При этом специалисты ожидают, что в период с четверга по выходные в водоем может поступить еще около трех миллионов кубических метров. Именно значительное увеличение объема воды стало причиной предупреждения о высокой вероятности прорыва.

При этом ученые не исключают более благоприятного сценария. Как отмечают специалисты, вода способна постепенно просачиваться через естественную преграду или самостоятельно сформировать канал для стока. В таком случае озеро может уменьшиться без внезапного разрушения плотины и возникновения новой разрушительной волны.

Министерство водных ресурсов Китая сообщило, что водоем возник в районе слияния рек Чхочен-Хола и Пурепу-Цангпо. Он находится недалеко от пика Лангтанг-Лирунг, где, предположительно, и произошло ледниковое обрушение. В нескольких километрах ниже по течению расположен Дьезюн, также известный как Гиронг, — крупный сухопутный пункт пропуска на границе Китая и Непала.

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