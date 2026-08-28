В БГУ заявили о росте кибермошенничества и фишинговых атак против сотрудников

В последние дни наблюдается рост случаев кибермошенничества и фишинговых атак, направленных на сотрудников Бакинского государственного университета.

«Злоумышленники могут выдавать себя за различных лиц и организации и связываться с гражданами посредством телефонных звонков, SMS, WhatsApp, электронной почты и других средств коммуникации, пытаясь получить доступ к личным и финансовым данным» - отмечают в обращении БГУ к сотрудникам и студентам.

В связи с этим БГУ просит сотрудников проявлять особую бдительность и соблюдать нижеприведенные правила безопасности:

- Не переходите по ссылкам, содержащимся в подозрительных сообщениях, и не открывайте прикрепленные файлы;

- Не предоставляйте незнакомым или подозрительным лицам удостоверение личности, данные банковской карты и счета, пароли, SMS/OTP-коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию;

- С осторожностью относитесь к необычным запросам финансового характера, требованиям об оплате или предоставлении информации, поступающим якобы от банков, сотрудников БГУ или государственных учреждений;

- Даже если сообщение поступило от имени знакомого человека, при возникновении подозрений относительно его содержания свяжитесь с этим человеком по другому надежному каналу и уточните информацию;

- Проверяйте правильность адреса электронной почты и данных отправителя. Корректно указанное имя или использование официальной символики не подтверждают, что сообщение действительно было отправлено указанным лицом или организацией;

- Ни в коем случае не передавайте другим лицам свои пароли и одноразовые коды подтверждения (OTP).

«Особо обращаем ваше внимание, что неожиданные обращения с требованием срочно произвести оплату, перевести денежные средства, сообщить код подтверждения или предоставить конфиденциальную информацию могут быть признаками кибермошенничества» - отмечают в БГУ.

При столкновении с подобными случаями рекомендуется обращаться по следующим каналам связи - «102» (МВД), «1654» (Национальное агентство кибербезопасности), «196» (Kapital Bank).