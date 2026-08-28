Глава ООН призвал TikTok и YouTube последовать примеру Meta по защите детей

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк призвал правительства и технологические компании усилить защиту детей в интернете и сделать безопасность несовершеннолетних одним из ключевых принципов при создании социальных платформ.

Его заявление прозвучало после того, как Meta достигла соглашения по масштабному судебному делу в Соединенных Штатах, предусматривающему дополнительные меры для защиты детей и подростков.

По словам Тюрка, социальные сети должны изначально разрабатываться с учетом интересов и безопасности несовершеннолетних пользователей. Он считает, что государствам необходимо активнее регулировать деятельность технологических компаний, а не ждать, пока изменения станут результатом судебных разбирательств или добровольных решений самих платформ.

Глава правозащитного подразделения ООН подчеркнул, что детям не следует ждать завершения многолетних судебных процессов, чтобы получить базовые гарантии безопасности при использовании интернета. По его мнению, ответственность за создание безопасной цифровой среды должна лежать не только на отдельных компаниях, но и на государственных органах, которые формируют правила работы всей отрасли.

Тюрк также отметил, что ряд мер, на которые согласилась Meta в рамках соглашения, соответствует подходам, которые ранее предлагало его ведомство. В частности, речь идет об ограничении времени, проводимого детьми в социальных сетях, усилении инструментов родительского контроля и совершенствовании механизмов защиты несовершеннолетних. При этом, по его оценке, нынешних изменений недостаточно для полноценного решения проблемы.

В мае офис Верховного комиссара ООН по правам человека представил документ, содержащий десять основных принципов регулирования социальных сетей. В нем особое внимание уделяется защите персональных данных детей, повышению безопасности платформ уже на этапе их проектирования, совершенствованию технологий определения возраста пользователей и ограничению функций, которые могут формировать чрезмерную зависимость от социальных сетей.

Одновременно в Соединенных Штатах власти намерены добиться распространения новых требований не только на продукты Meta. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, представлявший штат в судебном процессе против компании, заявил о намерении добиваться аналогичных изменений со стороны TikTok и YouTube.

Бонта сообщил, что заинтересован в обсуждении новых мер с другими крупнейшими платформами, популярными среди детей и подростков. По его словам, представители TikTok уже продемонстрировали готовность к диалогу. Кроме того, он заявил, что связывался с компанией Snap, которая также пользуется популярностью среди молодой аудитории.

При этом власти Калифорнии не исключают дальнейших юридических действий. Бонта предупредил, что если компании не согласятся добровольно внедрять сопоставимые механизмы защиты несовершеннолетних, власти готовы рассмотреть дополнительные меры давления.

Meta, со своей стороны, также подчеркнула, что эффективность новых правил будет значительно выше, если аналогичные ограничения введут и другие крупнейшие социальные платформы. В компании считают, что единые требования для всей отрасли позволят обеспечить более высокий уровень защиты детей и не дадут пользователям просто переходить на другую платформу, где аналогичных ограничений нет.

Вместе с тем в Организации Объединенных Наций не считают полный запрет социальных сетей для детей универсальным решением. В представленном ранее документе офиса Верховного комиссара отмечается, что основное внимание следует уделять созданию более безопасной цифровой среды, а не исключительно ограничению доступа несовершеннолетних к платформам.

Таким образом, соглашение с Meta может стать основой для более масштабного пересмотра правил работы социальных сетей с детской и подростковой аудиторией. Вопрос теперь заключается в том, согласятся ли TikTok, YouTube, Snap и другие крупные платформы добровольно внедрять аналогичные механизмы или государственным органам придется использовать дополнительные законодательные и судебные инструменты для распространения новых требований на всю отрасль.