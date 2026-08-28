Майка Майкла Джордана выставлена на аукцион с оценкой до 15 миллионов долларов

Игровая майка, в которой Майкл Джордан выступал в одном из ключевых матчей финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации 1998 года, будет выставлена на торги.

Лот может установить новый рекорд стоимости среди баскетбольных маек, когда-либо проданных на аукционе.

Белая майка с фирменным для Джордана номером 23 была надета им во время третьего матча финала Национальной баскетбольной ассоциации против «Юта Джаз». Игра состоялась в рамках последнего чемпионского сезона Джордана в составе «Чикаго Буллз», который позднее получил известность как «Последний танец».

Сезон 1997–1998 годов стал последним для Джордана в составе «Чикаго Буллз» и завершился шестым чемпионством команды за восемь сезонов. Именно этому периоду карьеры баскетболиста был посвящен документальный сериал «Последний танец», вышедший в 2020 году на ESPN и Netflix.

Теперь игровая форма с того матча станет доступна коллекционерам. Торги организует онлайн-аукционный дом Joopiter, который оценивает потенциальную стоимость лота в диапазоне от 10 до 15 миллионов долларов.

По данным аукционного дома, майка отличается исключительной редкостью. Она считается единственной публично известной белой игровой майкой Джордана из финальной серии 1998 года, которая когда-либо выставлялась на открытые торги. Именно сочетание исторической значимости матча, статуса спортсмена и редкости предмета делает лот особенно ценным для коллекционеров спортивных памятных вещей.

Онлайн-аукцион под названием «Driven to Greatness» начнется 15 сентября и завершится 29 сентября. В течение этого периода участники торгов смогут делать ставки на майку, принадлежавшую Джордану во время одного из самых известных финалов в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Если итоговая цена превысит нижнюю границу предварительной оценки в 10 миллионов долларов, лот установит новый мировой рекорд для баскетбольной игровой майки. Сейчас высшая планка также принадлежит Майклу Джордану, предыдущий рекорд был установлен на торгах, где была продана его майка, надетая в первом матче финальной серии 1998 года.

Источник: CNN