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В Нидерландах разработали солнечный втомобиль для медицинской помощи в отдаленных районах

Джамиля Суджадинова16:25 - Сегодня
В Нидерландах разработали солнечный втомобиль для медицинской помощи в отдаленных районах

Около трети населения Африки живет на расстоянии более двух часов пути от медицинского учреждения, что существенно ограничивает доступ людей к необходимой помощи. 

Дополнительной проблемой остается нехватка надежного электроснабжения. Медицинские центры в ряде регионов континента сталкиваются с перебоями или полным отсутствием электричества, из-за чего не могут использовать современное диагностическое оборудование и хранить препараты, требующие постоянного охлаждения.

Решить часть этих проблем попыталась команда студентов из Нидерландов. Участники Solar Team Eindhoven разработали Stella Juva - автомобиль, работающий на солнечной энергии и предназначенный для доставки медицинского оборудования и электроэнергии в удаленные населенные пункты.

В отличие от традиционной машины скорой помощи, Stella Juva не ориентирована прежде всего на транспортировку пациентов. Разработчики рассматривают ее как мобильный медицинский пункт, который может самостоятельно прибыть в район, где отсутствует необходимая инфраструктура, и организовать там базовую диагностику и другие виды медицинской помощи.

Автомобиль оборудован рядом медицинских устройств, среди которых рентгеновская установка, аппарат ультразвуковой диагностики и холодильное оборудование для хранения вакцин. Все это требует стабильного источника питания, поэтому ключевой особенностью проекта стала собственная энергетическая система машины.

На крыше Stella Juva установлены солнечные панели, позволяющие вырабатывать электроэнергию непосредственно во время движения. На стоянке площадь солнечных элементов можно увеличить за счет дополнительных выдвижных панелей. Они раскладываются рядом с автомобилем и позволяют получать больше энергии, пока машина находится на месте.

По утверждению команды Solar Team Eindhoven, в которую входят 23 студента Эйндховенского технологического университета и представители еще двух учебных заведений, Stella Juva стала первым в мире автомобилем скорой помощи, полностью рассчитанным на использование солнечной энергии.

Однако концепция проекта отличается от привычного представления о скорой помощи. Машина предназначена не столько для перевозки больных, сколько для доставки медицинских возможностей непосредственно к людям. Это особенно важно для населенных пунктов, где отсутствуют дороги с нормальным покрытием, постоянное электроснабжение и оборудованные медицинские учреждения.

В августе команда провела испытания Stella Juva в Кении совместно с неправительственной организацией Amref Health Africa. Во время поездки студенты проверяли, сможет ли автомобиль преодолевать значительные расстояния по сложным дорогам и сохранять достаточный запас энергии для работы медицинского оборудования после прибытия в удаленные населенные пункты.

За время испытаний автомобиль преодолел более 800 километров по территории Кении. Один из маршрутов пролегал к медицинскому учреждению в Мосиро, расположенном в регионе Нарок на юго-западе страны. У клиники отсутствует подключение к электрической сети, поэтому она стала подходящим местом для проверки главной идеи проекта - возможности предоставлять медицинскую помощь там, где традиционная энергетическая инфраструктура недоступна.

По результатам испытаний разработчики сообщили, что в неподвижном состоянии автомобиль способен производить больше электроэнергии, чем требуется для одновременной работы всего установленного на борту медицинского оборудования. По их оценке, это подтверждает возможность автономной эксплуатации машины без использования традиционного топлива и без подключения к внешним зарядным станциям.

Во время тестирования оборудование непосредственно на пациентах не применялось. Испытания были направлены прежде всего на проверку технических характеристик автомобиля, его энергетической системы и способности работать в условиях удаленных районов.

При этом представители Solar Team Eindhoven и Amref Health Africa подсчитали, что при полноценном использовании Stella Juva в течение двух дней с помощью установленного оборудования потенциально можно было бы обследовать и принять около 200 человек.

Создатели автомобиля рассчитывают, что подобная технология в будущем сможет использоваться в регионах, где строительство полноценной медицинской инфраструктуры остается сложным или экономически нецелесообразным. Вместо того чтобы направлять пациентов в отдаленные больницы, мобильная клиника может самостоятельно прибывать в небольшие населенные пункты, привозя с собой оборудование и источник энергии.

Источник: CNN

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