Король Норвегии Харальд V будет похоронен в крепости Акерсхус

Похороны короля Норвегии Харальда V, скончавшегося на 89-м году жизни, состоятся 5 сентября.

После официальной церемонии монарх будет упокоен в новом саркофаге в крепости Акерсхус в Осло. Внешний вид саркофага держится в секрете и будет показан только после захоронения. В будущем в этой же усыпальнице будет покоиться королева Соня.

Проектирование нового саркофага поручили архитектурному бюро Snøhetta и профессору Кьетилю Тредалю Торсену, на его создание правительство Норвегии ранее выделило 20 млн крон. В организации похоронных мероприятий задействованы около 3 тысяч военнослужащих под руководством коменданта крепости Акерсхус бригадного генерала Гюды Эллефспласс Олссен.

В день смерти монарха в крепости Акерсхус прозвучал траурный артиллерийский салют из 21 выстрела из орудий, приобретенных у Швеции перед расторжением унии 1905 года.