Покер Месси и гол Суареса: «Интер Майами» разгромил соперника в MLS

Футбольный клуб «Интер Майами» одержал крупную победу над «Монреалем» со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата MLS.

Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший покер — аргентинец отличился на 40-й, 52-й, 83-й и 90+6-й минутах. По одному мячу в составе хозяев также забили Каземиро и Луис Суарес.

Благодаря этому успеху «Интер Майами» прервал серию из пяти матчей без побед в регулярном первенстве. 39-летний Месси забивает уже в третьей игре подряд: в текущем сезоне MLS на его счету 18 голов и девять результативных передач.