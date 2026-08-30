Зеленский заявил о ликвидации последствий удара по Бучанскому району

Ликвидация последствий масштабного российского удара по Бучанскому району Киевской области Украины продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что на сегодняшний день жертвами атаки стали 38 человек, еще 20 человек, включая двоих детей, получили ранения, а четверо числятся пропавшими без вести.

Непрерывно продолжаются работы в селе Мила Бучанского района по ликвидации последствий российско-украинского конфликта и удара. Большинство пожаров спасателям удалось потушить. На месте круглосуточно работают сотрудники ГСЧС, которые выявляют и обезвреживают взрывоопасные предметы на значительно загрязненной территории.

Украинский лидер отметил, что российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, в том числе реактивными дронами. По его данным, только за прошедшую неделю по территории Украины было выпущено почти 2 тысячи ударных БПЛА, более 1600 авиабомб и 31 ракета различного типа, включая северокорейскую баллистику. Удары практически круглосуточно наносятся по прифронтовым и приграничным общинам, среди которых Никополь, Краматорск, Херсон, а также населенные пункты Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей. Зеленский также заявил, что ВСУ ответят на каждый удар по территории страны.