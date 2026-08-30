Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Турции - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве обороны АР.

Министр обороны принял участие в церемонии выпуска слушателей Сухопутного факультета, Военно-морского училища и училища военно-воздушных сил Национального университета обороны Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, принявший участие в мероприятии, выступил на церемонии и поздравил выпускников.

Затем в соответствии с программой выпускникам были вручены дипломы.

Отметим, что дипломы азербайджанским выпускникам, успешно окончившим военные училища, вручил Закир Гасанов.