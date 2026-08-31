Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен подать в отставку, поскольку он нарушает правила, являясь их гарантом.

Такое мнение высказал бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, чей комментарий приводит RMC Sport.

Ранее Инфантино лишился поддержки от УЕФА из-за желания продать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам.

"Экономические вопросы - это одно, но я думаю, что Инфантино потерпел неудачу, потому что он является гарантом правил игры, и он их не соблюдал, - сказал Платини. - Рекламные паузы [на чемпионате мира] и более длительный перерыв между таймами в финале не входят в регламент, а история с отменой красной карточки [футболиста сборной США Фоларина Балогуна] - худшее, что было. Он является гарантом правил, но он их не соблюдает, поэтому должен уйти".

В июле стало известно, что Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций - членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. В частности, предложение Инфантино отвергли УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Позднее поддержку Инфантино выразили Африканская конфедерация футбола, Ассоциация футбола Аргентины и ряд других национальных федераций.

Инфантино 56 лет, он был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. После этого его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Следующие выборы главы ФИФА должны пройти в Марокко в марте 2027 года.