 Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку

First News Media08:13 - Сегодня
Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен подать в отставку, поскольку он нарушает правила, являясь их гарантом.

Такое мнение высказал бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, чей комментарий приводит RMC Sport.

Ранее Инфантино лишился поддержки от УЕФА из-за желания продать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам.

"Экономические вопросы - это одно, но я думаю, что Инфантино потерпел неудачу, потому что он является гарантом правил игры, и он их не соблюдал, - сказал Платини. - Рекламные паузы [на чемпионате мира] и более длительный перерыв между таймами в финале не входят в регламент, а история с отменой красной карточки [футболиста сборной США Фоларина Балогуна] - худшее, что было. Он является гарантом правил, но он их не соблюдает, поэтому должен уйти".

В июле стало известно, что Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций - членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. В частности, предложение Инфантино отвергли УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), Азиатская конфедерация футбола (AFC) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Позднее поддержку Инфантино выразили Африканская конфедерация футбола, Ассоциация футбола Аргентины и ряд других национальных федераций.

Инфантино 56 лет, он был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. После этого его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Следующие выборы главы ФИФА должны пройти в Марокко в марте 2027 года.

Поделиться:
303

Актуально

Общество

На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Общество

«Азеришыг» предупреждает: временные ограничения в Ясамальском районе

В мире

В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку и автопробег классических ...

Спорт

Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку

Азербайджанские дзюдоисты завоевали семь медалей на турнире в Польше

Новый стадион в Гяндже получил высшую 4-ю категорию УЕФА

Лионель Месси вышел на второе место в истории по голам со штрафных ударов

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Ильхам Алиев поздравил ФК «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА - ФОТО

«Всё или ничего». Главный экзамен для «Карабаха»

УЕФА намерен добиться уголовного преследования Инфантино из-за сделки с правами на ЧМ

Мировая пресса пишет о грандиозном камбэке «Сабаха»: «Незабываемая футбольная драма» - ФОТО

Последние новости

Стартует повторная сертификация учителей: зарплаты будут повышены

Сегодня, 09:53

Долли Партон стала самым прослушиваемым артистом в мире - ВИДЕО

Сегодня, 09:45

Meta заблокировала российскую сеть влияния перед парламентскими выборами в Армении

Сегодня, 09:35

В Иране назвали США единственным фактором нестабильности в Ормузском проливе

Сегодня, 09:15

Число жертв стихийного бедствия в Непале достигло 903 человек

Сегодня, 09:06

Трамп опубликовал ИИ-видео с ударами по острову Харк - ВИДЕО

Сегодня, 08:57

США планируют еженедельно вводить санкции для давления на Иран

Сегодня, 08:50

Трагедия в Турции: два человека погибли и 10 пострадали при пожаре в спорткомплексе

Сегодня, 08:40

На каких улицах Баку 31 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Сегодня, 08:33

Пашинян отправился в Кыргызстан

Сегодня, 08:30

Иран не ищет войны, но не оставит агрессию без ответа — заявление Пезешкиана

Сегодня, 08:25

«Азеришыг» предупреждает: временные ограничения в Ясамальском районе

Сегодня, 08:20

Платини призвал президента ФИФА Инфантино уйти в отставку

Сегодня, 08:13

Иранский КСИР нанес ответный удар по базам США в Иордании

Сегодня, 08:10

В США заявили, что атаками на Иран боролись с установкой мин в Ормузском проливе

Сегодня, 08:05

Массовое отравление на свадьбе в Турции: более 100 человек попали в больницы

Сегодня, 08:00

США нанесли удар по иранскому острову Ларк

Сегодня, 00:10

В Гяндже произошел пожар в двухэтажном жилом доме - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Турции - ФОТО

30 / 08 / 2026, 23:53

Американцы планируют свои отпуска под выход игры GTA VI

30 / 08 / 2026, 23:40
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10