Разрушительный торнадо обрушился на Италию

Сильный шторм с торнадо и крупным градом обрушился на город Кремона на севере Италии, в результате чего десятки человек получили травмы, а городской инфраструктуре и жилым зданиям был причинен значительный ущерб.

По данным итальянской пожарно-спасательной службы, за несколько часов спасатели получили более 500 обращений, связанных с последствиями непогоды. В городе были повреждены по меньшей мере десять церквей, включая главный собор Кремоны.

Одним из наиболее заметных последствий стихии стало повреждение кафедрального собора. С одной из его башен сорвало шпиль, что существенно изменило внешний вид одной из главных достопримечательностей города. В ряде исторических храмов были разбиты окна и повреждены световые люки.

Стихия также нанесла серьезный ущерб жилым районам. Двенадцать семей пришлось эвакуировать после того, как их дома пострадали от обломков и сорванных кровельных конструкций. По всему городу были повалены сотни деревьев, повреждены крыши многочисленных зданий и затоплены низко расположенные участки дорог.

Особенно серьезным оказался ущерб, причиненный автомобилям. По предварительным оценкам, около 10 тысяч машин получили повреждения из-за крупного града и падения деревьев. Кроме того, стихия разрушила несколько сельскохозяйственных построек и амбаров.

В момент прохождения торнадо в Кремоне проходил местный фестиваль. Сильный ветер повредил установленные для мероприятия павильоны, в результате чего также пострадали люди. Директор городской службы экстренной помощи Франческа Ко сообщила о многочисленных травмах, полученных во время шторма.

Масштаб разрушений оказался настолько значительным, что городские власти ожидают, что общий ущерб составит несколько миллионов евро.

Источник: CNN