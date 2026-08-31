Путин отправил Кочаряну телеграмму в СИЗО

Президент РФ Владимир Путин поздравил второго президента Армении Роберта Кочаряна, которому сегодня исполнилось 72 года, пожелав ему "стойкости перед лицом испытаний".

"В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами. Искренне желаю вам доброго здоровья, душевной бодрости и стойкости перед лицом испытаний, с которыми сейчас сталкиваетесь вы и члены вашей семьи", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в канале Кремля в "Максе", передает ТАСС.

Напомним, Антикоррупционный суд Армении 27 августа заключил Кочаряна на два месяца под стражу. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупных размерах и получении взятки.