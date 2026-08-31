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Мост для ШОС: Баку конвертирует географию в геополитический актив

Ялчин Алиев13:00 - Сегодня
Мост для ШОС: Баку конвертирует географию в геополитический актив

В условиях фундаментальной перестройки мировой геоэкономической системы традиционные критерии влияния государств на международной арене претерпевают существенные изменения.

Объем занимаемой территории, численность населения и текущие параметры валового внутреннего продукта больше не выступают единственными определяющими факторами реального геополитического веса страны.

На первый план выходят параметры географической связности - способность государства выступать ключевым узловым элементом в трансконтинентальных логистических цепочках, оказывать устойчивое стабилизирующее влияние на смежные регионы и интегрировать разрозненные экономические пространства. Учитывая неуклонное смещение глобального вектора деловой и производственной активности в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, особую ценность приобретают транзитные узлы, способные надежно связать динамично растущие рынки Восточной и Центральной Азии с европейскими потребительскими центрами.

Азербайджан представляет собой наглядный пример государства, чей стратегический ресурс определяется оптимальным географическим положением и выверенной инфраструктурной политикой. Находясь на естественном стыке Европы и Азии, обладая выходом к Каспийскому морю и развитой сетью современных транспортных артерий, страна выполняет функции естественного моста между Центральной Азией, Южным Кавказом, Ближним Востоком и европейским континентом. Укрепление позиций Баку в системе международных отношений стало в том числе результатом конвертации этого географического потенциала в реальные геополитические и геоэкономические активы. Фундаментом данной трансформации выступает независимый и прагматичный внешний курс, ориентированный на безусловную защиту национальных интересов и построение равноправного диалога со всеми ключевыми мировыми центрами силы. Диверсификация партнерских связей позволяет Баку эффективно балансировать между различными геополитическими полюсами, избегая вхождения в жесткие военно-политические блоки и одновременно участвуя в масштабных межрегиональных инициативах. Полное восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности создало фундаментальные предпосылки для долгосрочного стратегического планирования, сформировав на Южном Кавказе принципиально новую реальность. На этом фоне естественным образом возрастает значение стратегического взаимодействия Азербайджана с крупнейшими азиатскими державами и многосторонними институтами Евразии, среди которых особое место занимает Шанхайская организация сотрудничества.

Масштабы и эволюция Шанхайской организации сотрудничества

Основанная в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества за четверть века прошла путь от регионального консультативного механизма по вопросам безопасности границ до одного из крупнейших трансконтинентальных объединений современности. В настоящий момент организация охватывает территорию порядка 36 млн квадратных километров, а совокупная численность населения десяти государств-членов превышает 3,4 млрд человек. По актуальным макроэкономическим оценкам Всемирного банка за 2025 год, суммарный номинальный валовой внутренний продукт участников ШОС достигает $27,4 трлн, что составляет приблизительно 23,1% от мирового ВВП. Состав участников ШОС отражает уникальный баланс глобальных и региональных держав, объединяя Китай, Индию, Россию, Иран, Пакистан, государства Центральной Азии и Беларусь.

Исторически ШОС формировалась как инструмент укрепления мер доверия в районе границ и снижения военной напряженности. Однако со временем нормативно-правовая база организации, ключевым документом которой стала Хартия 2002 года, существенно расширилась. Базовые принципы ШОС основаны на взаимном уважении суверенитета, территориальной целостности, невмешательстве во внутренние дела и решении разногласий исключительно дипломатическими методами. Объединение не представляет собой наднациональный военно-политический блок, а выступает гибкой площадкой для согласования интересов стран с разным государственным устройством. Программа деятельности объединения давно вышла за рамки противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, включив вопросы торговли, инвестиций, логистики, энергетики и экологии в рамках Стратегии развития до 2035 года.

Геоэкономический паритет: ресурсы, рынки и транзитный фактор

Экономический вес пространства ШОС обусловлен сочетанием колоссального демографического потенциала и богатейшей сырьевой базы. Экономика Китая с объемом номинального ВВП около $19,5 трлн, индийская экономика размером $3,96 трлн и экономический потенциал России в $2,56 трлн формируют масштабный рынок сбыта и мощную индустриальную платформу.

Роль Баку заключается не в попытке конкурировать с гигантами евразийского рынка по объему производства, а в предоставлении незаменимых логистических и инфраструктурных решений для связи этого пространства с мировыми рынками. В энергетическом секторе Азербайджан зарекомендовал себя в качестве ключевого архитектора безопасности, обеспечивая поставки каспийских углеводородов в Европу по Южному газовому коридору протяженностью 3500 километров, через который в 2025 году в государства ЕС было поставлено 12,5 млрд кубометров газа. В транзитной сфере Азербайджан занимает центральное положение на пересечении маршрутов «Восток – Запад» и «Север – Юг». Бакинский международный порт мощностью 15 млн тонн и 100 тысяч TEU с перспективой расширения до 25 млн тонн, магистраль Баку – Тбилиси – Карс и Средний коридор обеспечивают эффективную обработку растущего товарооборота между Азией и Европой.

Динамика институционального сближения и дипломатический контекст

Официальный диалог между Азербайджаном и ШОС отсчитывается с 2015 года, а трансформация структуры организации на саммите в Тяньцзине в 2025 году закрепила за страной обновленный статус «Партнера ШОС». Особую роль играет сближение с Китаем, зафиксированное Декларацией о стратегическом партнерстве 2024 года и регулярным участием руководства Азербайджана в саммитах организации в Самарканде, Астане и Тяньцзине. Культурное присутствие Баку на этой площадке символизирует установленный в 2021 году в пекинской штаб-квартире ШОС бюст Низами Гянджеви.

Параллельно укрепляется союзнический вектор с государствами Центральной Азии, включая Кыргызстан, председательствующий в ШОС в 2026 году. Опыт председательства в Движении неприсоединения, проведение COP29 и статус председателя в СВМДА на 2024–2026 годы подтверждают авторитет Баку. Прагматизм внешней политики отражен и в экономике: из 48,9 миллиарда долларов внешнеторгового оборота Азербайджана за 2025 год на Россию пришлось 10%, на Китай - 9,9%, на Узбекистан - 1,6%, на Казахстан - 1,4% и на Иран - 1,3%. Мирный процесс с Арменией и развитие Зангезурского коридора дополнительно расширяют логистический потенциал. В результате возник стратегический симбиоз, когда колоссальные ресурсы и рынки ШОС получают кратчайший и надежный выход в Европу через инфраструктурную систему Азербайджана.

Стратегический диалог Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества подчеркивает трансформацию страны из транзитного узла в самостоятельный центр проектирования евразийской связности. В условиях нарастающей блоковой фрагментации мировой экономики Баку формирует модель прагматичного партнерства, где географическое положение подкрепляется институциональной гибкостью. Это позволяет Азербайджану не просто адаптироваться к сдвигу глобальной деловой активности в Азию, но и выступать гарантом долгосрочного баланса интересов на стыке крупнейших рынков континента.

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