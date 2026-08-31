В Гедабее спустя 34 года раскрыли убийство: задержан подозреваемый

В Гедабейском районе раскрыто убийство, совершенное более трех десятилетий назад.

Правоохранительные органы установили подозреваемого в преступлении, которое произошло еще в 1992 году.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, сотрудники полиции задержали 59-летнего Полада Мамедова, которого подозревают в причастности к смерти собственного отца.

По данным следствия, погибшим был житель села Чайрасуллу Шахбаз Мамедов. Согласно имеющейся информации, в 1992 году между ним и его сыном произошел конфликт, в ходе которого Полад Мамедов нанес отцу несколько ударов палкой.

От полученных травм мужчина скончался.

Несмотря на то, что с момента произошедшего прошло более 30 лет, правоохранительным органам удалось установить личность предполагаемого виновника. В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий Полад Мамедов был задержан.

В настоящее время по факту произошедшего продолжается расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства преступления и причины, по которым его удалось раскрыть спустя столько лет.