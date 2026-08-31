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Общество

В рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам пройдет IV Международная конференция

First News Media20:00 - Сегодня
В рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам пройдет IV Международная конференция

С 7 по 10 октября текущего года в Азербайджане в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам пройдет IV Международная конференция.

Об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Было отмечено, что основной темой конференции в этом году станет «Укрепление доверия в решении проблемы пропавших без вести лиц, развитие эффективных механизмов и путей решения».

Одним из главных направлений обсуждений в нынешнем году станет формирование и укрепление доверия между сторонами. Опыт показывает, что реальный прогресс в определении судьбы пропавших без вести лиц невозможен без сотрудничества, прозрачности и своевременного предоставления точных данных.

В этом контексте особое внимание будет уделено обсуждению вопросов предоставления исчерпывающей информации о пропавших без вести лицах, в том числе имеющихся сведений о массовых и индивидуальных захоронениях, а также возможностей совместной гуманитарной деятельности сторон конфликта в поиске, обнаружении и идентификации пропавших.

Цель конференции – не ограничиваться лишь обсуждениями, а внести вклад в формирование практических и устойчивых механизмов, укрепляющих доверие и сотрудничество, служащих обеспечению права семей знать правду, облегчающих обмен информацией, а также расширяющих применение современных судебно-медицинских, ДНК и технологических возможностей.

Представители государств, международных организаций, эксперты, семьи и другие стороны вновь соберутся в Баку, чтобы обсудить пути превращения гуманитарного сотрудничества в конкретные результаты.

Для тысяч семей неопределенность длится уже слишком долго.

Доверие начинается с информации. Сотрудничество должно вести к ответам.

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