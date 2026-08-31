MEDİA: В The Independent, The Guardian и BBC опубликованы материалы, вводящие общественность в заблуждение относительно Азербайджана

В последние дни в британских газетах The Independent и The Guardian, а также русскоязычной службой вещательной корпорации BBC были опубликованы материалы, не соответствующие действительности и направленные на введение общественности в заблуждение относительно Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики.

В Агентстве заявили, что эти публикации, основанные на явно одностороннем подходе и субъективных суждениях, создают впечатление, что являются частью целенаправленной информационной кампании против международного имиджа страны.

«Авторы статей не предприняли никаких шагов для сбалансированного и объективного изучения темы, а также для получения официальной позиции противоположной стороны, предпочтя представить общественности тезисы, основанные исключительно на собственных субъективных суждениях. Это вызывает серьёзные подозрения в том, что упомянутые материалы носят характер политического заказа, продиктованного интересами определённых лоббистских кругов, и вызывает глубокое сожаление.

Будут приняты соответствующие меры для расследования подобных случаев, направленных на нанесение ущерба суверенитету нашей страны, её внутренней и внешней политике, а также международному авторитету, и принятия необходимых шагов.

Мы вновь призываем упомянутые СМИ — The Independent, The Guardian и BBC — оставаться верными заявленным профессиональным принципам, воздерживаться от публикации односторонних, предвзятых и не соответствующих действительности материалов об Азербайджане, а также восстановить беспристрастное информационное освещение в соответствии с журналистской этикой», — говорится в заявлении.