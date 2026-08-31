Трагедия на дороге Шуша - Лачын - есть погибшие
В ходе земляных работ на автомобильной дороге Шуша - Лачын погибли два человека.
Как передает Qafqazinfo, инцидент произошел 30 августа на территории, где ведутся работы по строительству дороги Шуша - Лачын.
Так, сотрудники компании, занятой в строительстве дороги - топограф Кянан Гаджиев и его помощник Полад Мамедзаде погибли в результате несчастного случая.
По данному факту в Шушинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
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