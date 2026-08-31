«Карабах» в меньшинстве обыграл «Сумгайыт»

«Карабах» одержал непростую победу над «Сумгайытом» в матче третьего тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 1:0 в пользу агдамского клуба.

Уже на 31-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил капитан команды Кади Боржес. Однако удаление не помешало «Карабаху» открыть счет еще до перерыва: на 45-й минуте Джали Муаддиб реализовал пенальти.

Во втором тайме «Сумгайыт» пытался воспользоваться численным преимуществом и отыграться, однако хозяева поля не смогли поразить ворота соперника. Агдамская команда удержала минимальное преимущество и довела матч до победы.

После трех туров «Карабах» с шестью очками занимает третье место в турнирной таблице, имея одну игру в запасе. «Сумгайыт», также проведший на один матч меньше, пока не набрал ни одного очка и остается на последней строчке.