В Баку количество осадков превысило месячную норму более чем в пять раз

На территории Азербайджана сохранялась нестабильная и дождливая погода.

По состоянию на 10:00 1 сентября в ряде районов наблюдались осадки, местами сопровождавшиеся грозами и сильными ливнями.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове количество выпавших осадков составило от 18 до 22 миллиметров. Это соответствует 300-524 процентам месячной нормы.

В пригородных районах столицы около 20:35 и 21:50, помимо интенсивного ливня, был зафиксирован мелкий град.

Наибольшее количество осадков среди регионов страны зарегистрировано на Шахдаге - 51 миллиметр, что составляет 151 процент месячной нормы. В Гусаре выпало 28 миллиметров, в Габале - 18 миллиметров, в Хызы, Халтане и Шабране - по 14 миллиметров, в Грызе - 13 миллиметров.

По 10 миллиметров осадков зафиксировано в Хыналыге и Агстафе. В Лерике и Огузе выпало по 8 миллиметров, в Загатале, Гахе, Шеки и Балакене - по 7 миллиметров. В Гобустане зарегистрировано 5 миллиметров, в Губе - 4 миллиметра.

В Лянкяране, Астаре и Ярдымлы выпало по 3 миллиметра осадков. В Гёйчае, Имишли, Сабирабаде, Билясуваре и Дашкесане этот показатель составил 2 миллиметра. Еще в ряде районов, включая Шамаху, Хачмаз, Ширван, Мингечевир, Евлах, Зардаб, Кюрдамир, Сальян, Агдам, Товуз, Гедабек, Кельбаджар, Лачын, Губадлы и Шушу, количество осадков не превысило 1 миллиметра.

Одновременно в отдельных районах наблюдалось усиление ветра. Максимальная скорость северо-западного ветра достигала 20 метров в секунду в Нефтчале, 18 метров в секунду в Баку, на Абшеронском полуострове и в Ширване, а 17 метров в секунду - в Джульфе.

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