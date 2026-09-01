В Азербайджане с начала 2026 года усыновили 89 детей

С начала 2026 года в Азербайджане 89 детей обрели новые семьи. Среди усыновленных — 45 девочек и 44 мальчика.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, после усыновления условия проживания каждого ребенка находятся под регулярным контролем до достижения им 18-летнего возраста. В первый год проверки проводятся ежеквартально, в последующие годы — один раз в год.

Гражданам, усыновившим детей, оставшихся без родительской опеки, также предоставляется ежемесячная государственная поддержка. Размер пособия составляет 240 манатов на каждого ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. За ребенка с инвалидностью выплачивается 600 манатов в месяц.

Кроме того, усыновителям предоставляется ряд льгот, предусмотренных законодательством в сфере социальной защиты, трудовых и налоговых отношений.